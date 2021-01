Simba, leoncino nato con l’inseminazione artificiale

È speciale il cucciolo di leone nato allo Zoo di Singapore. Questo adorabile piccolino, che un domani sarà il “re della giungla”, è frutto di un’inseminazione artificiale.

La storia di Simba

Chiamato Simba, come il protagonista del classico Disney ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), “Il Re Leone”, il cucciolo è nato lo scorso 23 ottobre, ma la sua nascita è stata annunciata solo oggi.

Il leoncino adesso gode di ottima salute, ma i primi mesi sono stati difficili. La mamma Kayla aveva problemi di allattamento, forse per un’infiammazione alle ghiandole mammarie, e il piccolo è stato nutrito con poppate artificiali. Inoltre, è rimasto per metà orfano. Il papà Mufasa, un leone molto anziano e cagionevole di salute, è morto durante il processo di prelievo dello sperma.

Al momento Simba sarà tenuto lontano dal pubblico per farlo legare gradualmente con i membri della sua famiglia felina.

Sebbene sia stato un traguardo per lo zoo di Singapore, non è la prima volta che un leone nasca tramite inseminazione. Con la stessa tecnica nel 2018 in Sudafrica sono nati due leoncini.

Perché utilizzare l’inseminazione?

Sebbene non se ne senta parlare molto, i leoni non se la passano bene. Dagli anni 80 ad oggi la popolazione allo stato brado è dimezzata. Si calcolano in natura tra i 23 e 39mila esemplari maturi rimasti, un numero significamente basso che ha fatto sì che la specie fosse inserita nella lista degli animali vulnerabili.