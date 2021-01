Marracash annuncia l’arrivo di un nuovo album

Dopo aver conquistato quattro dischi di platino e il titolo di album più venduto del 2020 con “Persona”, Marracash non intende fermarsi e annuncia il suo desiderio di pubblicare nuova musica.

In un’intervista a Radio Deejay, il rapper ha detto chiaramente: “Ho un programma a breve termine che è di buttare fuori un altro disco. L’ho già mezzo detto nei post sui social, ma mai così solennemente”. Entro la fine dell’anno, quindi, oltre al ritorno live di Marra, potrebbero arrivare delle news.

Marracash non si è tirato indietro e sul progetto ha rivelato, come riferisce la Dire (www.dire.it): “Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale e la visione d’insieme. È un disco diverso rispetto al precedente, che ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera: per me non è stato un punto di arrivo. Lo è anche stato, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire. Con Persona ci sono riuscito del tutto, e il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza per lanciarmi nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, diversa, anche nella forma, da quella di Persona“.