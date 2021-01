I Six Impossible Things pubblicano il nuovo singolo

La nuova traccia fa parte di “sometimes you fall asleep in front of me” nuovo EP dei Six Impossible Things, con uscita prevista per il 5 Febbraio 2021 via Tanzan Music. Queste 5 nuove tracce sono il naturale prosieguo del precedente EP “I Tried To Run Away From Here”, e sono state registrate da Dom Wright presso The Ranch Production House di Southampton, UK all’inizio del 2020, e masterizzate da Dan Coutant. “ithinkithinktoomuch” è stato preceduto dal primo singolo “me”, anche questo disponibile su YouTube e Spotify.

“‘ithinkithinktoomuch’ è una lettera scritta in un momento difficile. Stavo combattendo con la mia ansia e avevo disperatamente bisogno di esternare i miei sentimenti. Abbiamo registrato alla Ranch Production ed è stato fantastico cantare questa canzone, mi sono sentita libera di essere ciò che sono veramente in quella stanza vuota. Adoro il modo in cui abbiamo deciso di strutturare gli arrangiamenti, semplice ed essenziale allo stesso tempo” dice Nicole.

“sometimes you fall asleep in front of me” – Out February 5th, 2021

Tracklist:

01.09

ithinkithinktoomuch

…it seems like you perpetually live in a beautiful dream

me

control

I singer-songwriters Nicky Fodritto e Lorenzo Di Girolamo entrano in contatto grazie alla loro scena musicale locale e formano una band nel 2017. Il duo, ora conosciuto come Six Impossible Things, propone un mix di shoegaze, emo, indie pop e qualsiasi altra cosa sia di loro interesse. Facendo affidamento ad armonie mozzafiato e un forte senso estetico, la band lascia parlare i primi due EPs ‘I Tried To Run Away From Here’ e ‘sometimes you fall asleep in front of me’, quest’ultimo in uscita il 5 Febbraio del prossimo anno. Six Impossible Things è dunque una piccola fessura attraverso la quale possono volare, libere, le emozioni – uno stimolo dal profondo che vuole scatenarsi, permettendoci di essere esattamente ciò che vogliamo essere.