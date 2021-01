Gigi Hadid svela il significato del nome della figlia Khai

Quattro mesi dopo essere diventati genitori, Gigi Hadid e Zayn Malik svelano il nome della loro primogenita. Si chiama Khai la bimba nata lo scorso settembre. Ha origini arabe e significa “la prescelta, reale, nobile”. C’è di più: Malik, in arabo, significa re, quindi traducendo Khai sarebbe “regina incoronata”, nei cuori di mamma e papà e nella famiglia di entrambi.

Nessun annuncio ufficiale per la coppia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che dall’inizio della gravidanza è sempre stata attentissima a non rivelare nulla della loro vita privata. Il nome della piccola è apparso per la prima volta nelle scorse ore nelle bio social di Gigi. “Khai’s mum”, si legge adesso su tutti i profili ufficiali della top.

I fan più attenti, però, hanno scovato le iniziali della bambina nella targa dell’auto dei suoi genitori. Sono chiare, come si vede dalle foto, le lettere GZK: Gigi, Zyan, Khai.

Altri hanno individuato il nome di Khai in un nuovo tatuaggio di Zayn. Al polso, il cantante ha scritto il nome in urdu.

I fan adesso gioiscono e il nome della piccola Khai è stabile tra i trending topic di Twitter.