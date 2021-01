Di Battista blinda Conte: “Se si vota nostro candidato premier”

Crisi di governo, Di Battista apre all’allenza con il Partito democratico in caso di elezioni: “Se si va al voto, Conte candidato premier M5s-Pd”

Giravolta del grillino Alessandro Di Battista, dopo aver avvertito nei mesi scorsi il Movimento 5 stelle dei rischi dell’alleanza con il Pd (“Faremo la fine dell’Udeur“). Ora l’esponente pentastellato auspica oggi come candidato premier di M5S e Pd alle prossime elezioni Giuseppe Conte. Lo ha detto intervistato da ‘Accordi e Disaccordi’ su Nove Tv.

Quanto all’ipotesi di un suo ingresso in un eventuale governo Conte ter, “Non chiuderei la porta, ma il M5S sa che io ho tanti difetti, non sto zitto, non sono incline ai compromessi e non cambiero’”.

Molto tranchant infine sull’eventualita’ di un governo Di Maio in sostituzione di Conte come spiega la Dire (www.dire.it): “Direbbe di no. Sono boutade per avvelenare i pozzi“, ha tagliato corto Di Battista riferendosi a Renzi che lo aveva annoverata come possibilita’.