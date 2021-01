Da Jacqueline Kennedy a Jill Biden: lo stile delle first lady

L’Inauguration Day per un presidente degli Stati Uniti eletto è un giorno emozionante e indimenticabile. Così è stato nei giorni scorsi per il ‘neo president’ Joe Biden, il 46esimo leader d’America alla guida del Paese. Era dai tempi dell’elezione di Barak Obama che il popolo americano non provava una simile emozione dopo il capitolo Donald Trump, che ha lasciato la Casa Bianca, insieme a sua moglie Melania, per fare spazio a Biden e alla nuova ‘first lady’ Jill.

Il giorno dell’insediamento non è solo un nuovo capitolo per il popolo americano ma è anche un momento in cui lo stile e l’eleganza delle ‘prime donne’ vanno in scena, come in ogni loro occasione pubblica, catturando l’attenzione di molti.

Da Jacqueline Kennedy a Jill Biden: ecco gli outfit scelti dalle ‘donne della Casa Bianca’ nel giorno del giuramento.

JACQUELINE KENNEDY