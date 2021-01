Albert è il gatto Munchkin più famoso del mondo

Il gatto munchkin o “bassotto” come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è il frutto di una mutazione genetica che rende le sue zampe particolarmente corte. Il riconoscimento come razza ufficiale è particolarmente controverso. Molti veterinari e associazioni felinofile ritengono, infatti, che il munchkin sia soggetto a problemi di salute, come lordosi o osteoartrite, con un rischio più alto rispetto ad altre razze.