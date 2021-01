Tua per sempre sta per tornare su Netflix

Tua per sempre: Lara Condor e Noah Centineo tornano su Netflix dal 12 febbraio con il terzo e ultimo film della trilogia

Lo sappiamo che la state già cantando ma ‘Tua per sempre‘ non è la canzone di Elisa. Questo è il titolo dell’ultimo e attesissimo film della trilogia – basata sui romanzi di Jenny Han – con Lara Condor e Noah Centineo. La coppia che abbiamo amato in Tutte le volte che ho scritto ti amo e P.S. Ti amo ancora torna su Netflix il 12 febbraio.

TUA PER SEMPRE, LA STORIA

Diretto da Michael Fimognari e scritto da Katie Lovejoy, il film riprende nel momento in cui Lara Jean Covey è alle prese con la fine del liceo e con l’inizio dell’età adulta: farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma.

Completano il cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler, Madeleine Arthur, Sarayu Blue e John Corbet.