LefrasiincompiutediElena: fuori il video di Miró

LefrasiincompiutediElena online su YouTube con il videoclip di Miró, il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali

Romolo Dischi presenta il video di Miró, nuovo singolo de LefrasiincompiutediElena distribuito da Pirames International. Si è tratta di viaggio reale e interiore sui mezzi lungo Prenestina a Roma, dove le immagini della città che scorrono sui finestrini accompagnano lo scorrere dei pensieri.

Miró è un brano nato spontaneamente, finito di scrivere alle tre di notte in quello studio al primo piano che vede di fronte l’accesso alla terrazza.

“Dopo aver abbozzato la voce e volumi ho messo ‘play’ e sono uscito fuori a fumare guardando un po’ i tetti del mio paese qui in Puglia. Ho sempre cercato di scrivere le canzoni che in determinati momenti avrei voluto ascoltare, e ho avuto quella sensazione”.

Musicalmente si incontrano diverse attitudini che caratterizzano LafrasiincompiutediElena come progetto, ma anche ricerche sonore e di arrangiamento del musicista RafQu. Il disegno delle chitarre nasce da un’idea di contrappunto contemporaneo, racchiudendo la passione per i lavori di Steve Reich, e del minimalismo in generale.

“Il testo racconta uno stato d’animo con cui spesso si deve fare i conti. Quest’anno poi credo che un po’ per tutti sia stato molto riflessivo. Allo stesso tempo il riferimento al pittore spagnolo è nato per gioco. Avevo letto poche ore prima questa frase di Prevért che descriveva Miró: ‘Un innocente col sorriso sulle labbra che passeggia nel giardino dei suoi sogni’. Mi ha incuriosito tanto e sempre per gioco sono andato a spulciare la sua biografia e un po’ della sua storia. È stato bello scoprire uno spirito come quello di Miró, in qualche modo e in maniera soggettiva mi ha ricordato lo spirito di Stravinsky: l’arte del distruggere per poi ricomporre, reinventare sé stessi e interessarsi a nuove forme d’arte che inevitabilmente portano dei cambiamenti nella vita. Ho sempre adorato i personaggi a cui la comfort zone è stata stretta”.

LefrasiincompiutediElena nascono a Roma, tra Piazza Bologna e la Nomentana, fra il quartiere Trieste e il Policlinico. Il tutto da una semplice esigenza, tornare all’essenza delle canzoni, quasi come un gioco o una sfida che prende forma a Settembre del 2017.

A dicembre dello stesso anno pubblicano in maniera totalmente indipendente il loro primo singolo “Fiori e Camomilla”, raccontando “una carezza per i tempi bui”. Ad essa si aggiungono “Libia” ed “Incenso” nel 2018 che contribuiscono ad attirare l’attenzione di tutto il circuito indipendente.

Il 13 marzo 2020 è uscito per Romolo Dischi l’album di esordio “Interno 29”, apprezzato da pubblico e addetti ai lavori.

CREDITS BRANO

Testo e musica: Raffaele Quarta (RafQu)

Registrato presso: QuStudio

Prodotto da: LefrasiincompiutediElena presso QuStudio

Mix: RafQu – Qustudio

Mastering: Francesco Guadalupi – OM Studio

Cover: Benedetta Barone