Il M5s vuole il Conte-ter, Italia Viva: “Non c’è solo lui”

Il Movimento 5 stelle insiste per un terzo governo Conte ma Italia Viva in vista delle consultazioni annuncia: “Non c’è solo lui. Al Colle andiamo senza veti”

“Leggo dichiarazioni di renziani che auspicano confronti costruttivi e figure autorevoli. Mi corre l’obbligo di ricordare a chi ha dato vita a questa crisi assurda, irresponsabile e a mio personalissimo giudizio dettata da egocentrismo che sfocia in un narcisismo patologico, che i confronti costruttivi non contemplano la presenza di distruttori seriali e che la figura autorevole è unanimemente riconosciuta nella persona del Presidente Giuseppe Conte! Sono convinta che troveremo una soluzione ma non sarà a tutti i costi. Al Presidente Conte vanno i miei ringraziamenti e tutto il mio supporto per questo ulteriore scoglio da superare. E lo supereremo insieme. Siamo con Lei Presidente”. Così su Facebook, spiega la Dire (www.dire.it), la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato.

Italia Viva non pone veti

“Non andremo certo col coltello a fare le consultazioni, ma con delle richieste specifiche sul futuro Paese. Nel caso Mattarella chiedesse se siamo disposti ad accettare un Conte Ter gli risponderemo che con qualunque presidente del Consiglio ci confronteremo su questi temi. Se il premier incaricato saprà rispondere a questo domande noi saremo felici di dargli la fiducia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capo di Italia Viva Ettore Rosato.

Dunque nessun veto a Conte. “Questo lo abbiamo sempre detto, anche nei momenti più duri del confronto”. Chi andrà domani da Mattarella? “Andranno Renzi, Boschi, Faraone e Bellanova”. Farete dei nome per il premier? “No, non credo che faremo nomi. Vogliamo confrontarci con chi sarà il premier incaricato. Non stiamo facendo un totonomine: andiamo senza veti, senza preclusioni e- ha concluso Rosato a Rai Radio1- senza una lista di nomi”.

Bellanova su Di Maio premier

“Non metteremo veti su Conte ma non c’è solo lui. Andremo al Colle senza fare nomi ma per discutere di temi. Di Maio? Noi non poniamo veti e non li subiamo, partiamo dal programma. Quando ci siamo dimessi lo abbiamo fatto per avviare un confronto ma il premier ha preferito cercare un’altra maggioranza, non trovandola. Anche il gruppo nato stanotte lo dimostra, composto dagli stessi che c’erano prima”. Lo ha detto l’ex ministra delle Politiche Agricole DI Iv, Teresa Bellanova ai microfoni di Tgcom 24.