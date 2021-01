Da Morbius a Ghostbusters: le uscite al cinema slittano

Il calendario dei film attesissimi quest’anno cambia di nuovo a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.

NO TIME TO DIE

Il 25esimo capitolo della saga di James Bond, atteso in sala il 2 aprile, è stato rinviato all’8 ottobre.

LA STORIA

Diretto da Cary Joji Fukunaga, James Bond (interpretato da Daniel Craig) si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA

Peter Rabbit 2 è stato spostato dal 2 aprile all’11 giugno.

LA STORIA

Nel sequel di Peter Rabbit, uscito nelle sale nel 2018, tornano i protagonisti Rose Byrne e Domhnall Gleeson insieme alle new entry nel cast David Oyelowo, Elizabeth Debicki e Margot Robbie. Nel film in live-action, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, torna anche l’amabile canaglia pelosa Peter che, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. Ormai Bea, Thomas e i conigli sono una famiglia. Peter, però, ha una vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulta in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso viene messo alla prova. Qui sarà costretto a scegliere che tipo di coniglio vuole diventare da grande. Diretto da Will Gluck, il film è ispirato ai celebri racconti di Beatrix Potter.

CENERENTOLA