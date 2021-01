Billie Eilish si racconta nel suo primo libro

Mentre i suoi fan aspettano il documentario sulla sua vita, in uscita il 26 febbraio su Apple Tv, Billie Eilish sorprende tutti e annuncia il suo primo libro: un volume fotografico di scatti personali e inediti per condividere ancora di più il suo lato più personale. Si intititolerà semplicemente “Billie Eilish” e uscirà l’11 maggio pubblicato da Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa.

“Ho fatto un libro fotografico della mia vita- ha scritto l’artista sui social- (raccogliendo, ndr) le foto dalla mia infanzia fino ad ora”. Billie Eilish, il cui nuovo album è atteso entro la fine di quest’anno come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha registrato anche il corrispettivo audiolibro. I fan ascolteranno “storie mai raccontate prima”. Il risultato è un progetto intimo che scaverà nell’infanzia e nei primi anni di carriera di Billie. Il volume è già disponibile in preorder.