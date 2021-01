Barnaby, il gatto spettinato, è una star su Instagram

Barnaby, il gatto spettinato che dorme 20 ore al giorno, è una star sui social: il simpatico felino su Instagram ha oltre 140mila follower

Capelli spettinati, sguardo assonnato. Il look che accomuna gran parte delle persone appena sveglie è per Barnaby il suo “marchio di fabbrica”. Sembra essersi appena alzato dal letto, ma in realtà questo divertente gatto persiano è sempre così.

Il suo pelo ribelle non trova pace. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) non c’è modo di metterlo “in piega”, e i suoi occhi malinconici sembrano dire “voglio dormire ancora!”. Ed effettivamente, Barnaby ama davvero sonnecchiare.