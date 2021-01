Alnylam punta all’approvazione di vutrisiran

Con il medicinale sperimentale vutrisiran Alnylam punta alla quarta approvazione di un farmaco basato sulla RNA interference

Alnylam Pharmaceuticals, società biotech con sede a Boston, si sta avvicinando all’approvazione del suo quarto farmaco basato sulla tecnologia della nella RNA interference, una tecnica di produzione di farmaci che punta al trattamento delle malattie di origine genetica silenziando i geni difettosi. Le azioni di Alnylam sono aumentate del 6% nella tarda mattinata di giovedì.

L’azienda ha appena annunciato i risultati topline positivi dello studio di Fase III HELIOS-A condotto con vutrisiran in pazienti con amiloidosi ereditaria mediata da transtiretina (TTR) (hATTR) con polineuropatia. Il farmaco ha centrato tutti gli endpoint primari e secondari, dimostrando miglioramenti statisticamente significativi nella riduzione della progressione della neuropatia, nella qualità della vita (QOL) e nella velocità di deambulazione, rispetto alla popolazione di confronto dopo nove mesi. La maggior parte dei pazienti arruolati nello studio HELIOS-A ha mostrato anche un’inversione delle manifestazioni della malattia con miglioramenti nella compromissione neuropatica e nella QOL, rispetto al basale.

Vutrisiran è un farmaco sperimentale basato sulla tecnologia della RNAi in fase di sviluppo per il trattamento dell’amiloidosi ATTR, che comprende sia l’amiloidosi ereditaria (hATTR) sia quella wild-type (wtATTR). Il farmaco prende di mira l’RNA messaggero specifico, bloccando la produzione della transtiretina (TTR) di tipo wild-type e della forma variante prima che venga prodotta.

Lo studio ha randomizzato 164 pazienti 3:1 a una dose trimestrale sottocutanea di 25 mg di vutrisiran per 18 mesi oppure a 0,3 mg di patisiran, la terapia RNAi approvata da Alnylam per l’hATTR. L’endpoint primario dello studio è stato il cambiamento dal basale nel Neuropathy Impairment Score modificato (mNIS+7) a nove mesi rispetto ai dati storici del braccio placebo dello studio di Fase III APOLLO condotto con patisiran.

La società ha definito il disegno della sperimentazione dopo aver consultato l’Fda che ha deciso che non fosse etico avere un nuovo braccio di controllo con placebo, visti gli effetti deleteri della malattia e i dati coerenti del placebo di altre quattro sperimentazioni che Alnylam ha condotto nella malattia. “C’è piena consapevolezza che se un paziente con questa malattia non viene curato, la patologia progredirà con un tasso di disabilità ben definito”, ha detto il Ceo di Alnylam John Maraganore. “Sarebbe stato immorale fare un altro studio controllato con placebo”.

Sulla base di questi dati, Alnylam prevede di presentare all’Fda la domanda di registrazione per vutrisiran all’inizio del 2021 ed è pronta a lanciarlo entro l’inizio del 2022. L’azienda seguirà poi i processi di sottomissione in altri paesi, tra cui Brasile e Giappone, e poi nell’UE dopo aver ottenuto i risultati dell’analisi a 18 mesi dello studio HELIOS-A. Il deposito potrebbe avvenire più avanti nel corso dell’anno.

Paul Matteis, analista di Stifel, ha detto che i risultati presentati giovedì sembrano buoni anche se vutrisiran finirà per avere un’indicazione simile a quella di patisiran. Egli ha evidenziato in una nota ai clienti come la somministrazione di vutrisiran sarebbe vista da medici e pazienti come preferibile, dal momento che viene dato ogni tre mesi come iniezione sottocutanea. Patisiran, invece, viene somministrato ogni tre settimane attraverso un’infusione endovenosa che dura circa 80 minuti.

L’amiloidosi mediata da TTR (hATTR) è una malattia ereditaria, progressivamente debilitante e spesso fatale, causata da mutazioni del gene TTR. Queste mutazioni causano l’accumulo di proteine amiloidi anomale e danneggiano gli organi e i tessuti del corpo, come i nervi periferici e il cuore, con conseguente neuropatia sensoriale-motoria periferica intrattabile, neuropatia autonomica, e / o cardiomiopatia, così come altre manifestazioni della malattia.

Oltre alle misure neurologiche, lo studio di Alnylam ha esaminato se vutrisiran potesse avere un effetto sul cuore. Gli investigatori hanno monitorato i pazienti per le proteine prodotte quando il cuore è sotto stress e, secondo Alnylam, il farmaco sembra fornire un certo livello di miglioramento.

La società ha detto che i risultati completi di 9 mesi di sperimentazione saranno presentati ad una conferenza medica all’inizio del 2021, mentre i risultati a 18 mesi – compresi i dati cardiaci – dovrebbero essere annunciati alla fine del 2021.

La biotech di Cambridge, Massachusetts, ha passato 15 anni a sviluppare patisiran (Onpattro), che nel 2018 è diventato il primo farmaco basato su questa tecnologia approvato dalla Fda. Da allora, Alnylam ha introdotto sul mercato altri due farmaci per le malattie rare, chiamati Givlaari e Oxlumo. L’azienda spera che, dopo essere riuscita in uno studio in fase avanzata, vutrisiran si unirà presto alla sua linea di prodotti.

Oltre ai suoi effetti sulla neuropatia, Alnylam ha detto che vutrisiran ha mostrato un “profilo di sicurezza incoraggiante”. Due pazienti del braccio vutrisiran dello studio sono deceduti durante il periodo di nove mesi di trattamento, ma nessuno dei due decessi è stato considerato correlato al vutrisiran. Ci sono stati anche due eventi avversi seri – una infezione del tratto urinario e un episodio di dislipidemia – considerati correlati al vutrisiran dal ricercatore dello studio. Alcuni degli eventi avversi emergenti più comuni del trattamento includono diarrea, dolore alle estremità e infezioni delle vie urinarie, ciascuno dei quali si verifica un tasso simile o inferiore rispetto ai dati storici del placebo.

L’approvazione potenziale di vutrisiran completerà la proposta terapeutica dell’azienda per questa patolgia, in cui è già presente Onpattro (patisiran), che è stato il primo RNAi terapeutico approvato per il trattamento dei danni ai nervi in pazienti adulti con amiloidosi ereditaria transtiretina-mediata.

L’amministratore delegato di Alnylam, John Maraganore, ha dichiarato che i risultati dello studio HELIOS-A rafforzano l’impegno dell’azienda nello sviluppo di una franchise di farmaci per il trattamento dell’amiloidosi ATTR.

Vutrisiran ha ottenuto la designazione di farmaco orfano negli Stati Uniti e nell’Unione Europea per il trattamento dell’amiloidosi ATTR. Vutrisiran ha anche ottenuto la designazione Fast Track negli Stati Uniti per il trattamento della polineuropatia dell’amiloidosi ATTR negli adulti.

Comunicato stampa