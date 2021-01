Phoebe Dynevor sogna la seconda stagione di Bridgerton

Bridgerton 2, Phoebe Dynevor sogna la seconda stagione: la serie Netflix ha debuttato a dicembre ed è stata subito un successo

Un ‘Gossip girl’ in costume condito da drammi, amore, scandali e segreti inconfessabili. Tutto questo è Bridgerton. Basata sulla saga di bestseller della scrittrice Julia Quinn, la serie è la prima targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes). Creata dal suo collaboratore di lunga data, Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice), che ha debuttato con la sua prima stagione il 25 dicembre su Netflix.

La serie, a pochi giorni dall’uscita, ha riscosso molto successo. A tenerci incollati sul divano non è stata soltanto la storia ma anche il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page.

MA QUANDO ARRIVA LA SECONDA STAGIONE?

Anche la co-protagonista Phoebe Dynevor, interprete di Daphne Bridgerton, attende trepidante la seconda stagione.

“Sinceramente non ho idea di cosa faranno per la seconda stagione, ma immagino che se la produzione segua la narrazione dei libri al centro di Bridgerton 2 ci sarà Anthony (fratello di Daphne, ndr). Mi chiedo continuamente come sarà la seconda stagione e non vedo l’ora di scoprirlo”, ha detto Phoebe a Deadline. “Non riesco a immaginare come sarebbe possibile girare totalmente una serie con tutte queste restrizioni“, ha aggiunto l’attrice. Con la prima stagione, infatti, la produzione ha avuto delle difficoltà solamente verso la fine delle riprese, che si sono avviate verso la conclusione in piena pandemia. Dynevor ha poi concluso: “Ci sono tante comparse e tanti membri della troupe e ognuno di loro ha un compito importante nella realizzazione della serie (quindi è difficile girare con poche persone, ndr)”.

LA STORIA

Bridgerton, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segue le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton mentre fa il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero amore, le prospettive di Daphne inizialmente sembrano non essere messe in discussione. Mentre suo fratello maggiore inizia a escludere i suoi potenziali corteggiatori, il foglio dello scandalo dell’alta società scritto dalla misteriosa Lady Whistledown pone Daphne sotto una cattiva luce. Entra in gioco il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), scapolo impegnato e considerato match ideale dalle mamme delle debuttanti. Nonostante i due affermino di non volere nulla di ciò che l’altro ha da offrire, la loro attrazione è innegabile e le scintille volano mentre si trovano impegnati in una crescente battaglia di ingegni e mentre affrontano le aspettative della società per il loro futuro.