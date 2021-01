Diverticolite più frequente con movimenti intestinali

Diverticolite più frequente in caso di stipsi o di continui movimenti intestinali secondo una ricerca pubblicata su Clinical Gastroenterology and Hepatology

I risultati di uno studio pubblicati su Clinical Gastroenterology and Hepatology evidenziano che movimenti intestinali più frequenti sono associati ad una maggiore incidenza di diverticolite. Questa conclusione va contro le convinzioni ad oggi sostenute del rischio maggiore di diverticolite e suo aggravamento in caso di stipsi.

Andrew T. Chan della divisione di Gastroenterologia del Massachusetts General Hospital, e colleghi hanno scritto che è stato a lungo creduto che la stitichezza e una dieta povera di fibre fossero fattori di rischio per la diverticolite. Tuttavia, questa convinzione è stata contestata negli ultimi anni.

“L’influenza delle abitudini intestinali sulla malattia diverticolare e sulla diverticolite è scarsamente compresa”, hanno scritto gli autori. “Abbiamo cercato di esaminare in modo prospettico l’associazione tra la frequenza dei movimenti intestinali e il rischio di diverticolite incidente in due grandi coorti potenziali degli Stati Uniti”.

È stata raccolta la storia medica, fattori relativi allo stile di vita e alla dieta dallo studio Nurses’ Health Study (NHS) e dall’ Health Professional Follow-up Study (HPFS) che sono stati usati per esplorare potenziali associazioni.

L’ NHS comprende quasi 1,3 milioni di anni-persona di follow-up, mentre l’HPFS comprende 386.661 anni-persona di follow-up.

I ricercatori hanno documentato 5.214 e 390 casi incidenti di diverticolite nelle due coorti, rispettivamente.

Chan e colleghi hanno trovato un’associazione inversa tra la frequenza dei movimenti intestinali e il rischio di diverticolite.

Nell’ NHS, rispetto alle donne che avevano movimenti intestinali una volta al giorno, quelle con movimenti intestinali più di una volta al giorno avevano un HR di 1,3 (95% CI, 1,19-1,42) e le donne con meno di uno avevano un HR di 0,89 (IC al 95%, 0,82-0,95).

Nell’HPFS, i valori corrispondenti erano 1,29 (95% CI, 1,04-1,59) e 0,61 (95% CI, 0,36-1,03), rispettivamente.

Fattori inclusi età, BMI, attività fisica, uso di lassativi o assunzione di fibre non hanno modificato l’associazione tra movimenti intestinali e diverticolite.

Da quanto emerge dai dati, movimenti intestinali più frequenti sembrano essere un fattore di rischio di diverticolite sia in uomini che in donne.

“Sono necessari ulteriori studi per chiarire i potenziali meccanismi alla base di questa associazione”, hanno scritto Chan e colleghi. “Una maggiore comprensione di questi meccanismi potrebbe informare nuovi obiettivi per la prevenzione e il trattamento della diverticolite”.

Riferimenti

Jovani M, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020;doi:10.1016/j.cgh.2021.01.003.

