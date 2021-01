Conte da Mattarella per le dimissioni, Di Maio: “Avanti compatti”

Crisi di governo, Conte sale al Colle per rassegnare le dimissioni. Di Maio: “Non ci sono dubbi, compatti e determinati con il premier”

E’ convocato per questa mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo si apprende da una nota di palazzo Chigi, come riferisce la Dire (www.dire.it).

“Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di governo assurda per colpa degli egoismi di qualcuno. Ora serve compattezza, tutti dobbiamo stringerci attorno a Giuseppe Conte. Non ci sono dubbi, avanti determinati“. Lo scrive su twitter Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

