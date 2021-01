Gossip, Dua Lipa infuriata: “Non sono incinta”

Dua Lipa è caduta nella grande trappola delle emoji perché, si sa, al gossip non sfugge nulla. La cantante, da giorni, è nell’occhio del ciclone per una presunta gravidanza. Tutto è iniziato dopo un tweet in cui la popstar utilizza biberon e angioletti. Immagini sufficienti per scatenare i rumors. Peccato che Dua Lipa ami scovare tra le varie emoji quelle più carine per utilizzarle come accompagnamento alle sue foto. “Mi piace scovare le emoji più disparate. Metto un biberon, un angelo, delle stelle. Non immaginavo scatenasse questo“, ha spiegato lei stessa ospite la scorsa sera del Jimmy Kimmel Live!.

“Ho postato (il tweet, ndr) e poi ho visto arrivare i commenti e qualcuno che chiedeva ‘È incinta?’– ha raccontato- ho guardato le foto, ho guardato i commenti e poi ancora le foto e ho pensato: ‘Non sembro incinta sicuramente’. E alla fine ho letto articoli che parlavano di un mio messaggio criptico che poteva essere un annuncio di una gravidanza“.

La star di “Future Nostalgia”, da anni insieme ad Anwar Hadid come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non ha in programma un bebè così a breve termine: “Per essere chiari, non sono incinta”, ha precisato. Insomma, al momento l’unico bambino in casa Hadid rimarrà la bambina di Gigi e Zayn Malik!