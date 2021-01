Rodari A-Z secondo titolo della collana Enciclopedia

Non è facile conoscere a fondo la figura del grande intellettuale del secolo scorso: Rodari poeta, giornalista, autore per il teatro, per la radio e la televisione, dalla parte dei bambini dagli anni Cinquanta fino ad oggi. Fantasioso editorialista, ironico polemista, grande riformatore della scuola, attento osservatore del rapporto fra grandi e piccoli, nonché esploratore della letteratura e artefice di racconti incantati che hanno affascinato molte generazioni.