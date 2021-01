Relazione Bonafede, Casini annuncia: “Voterò no”

Il senatore Pier Ferdinando Casini annuncia che alla relazione Bonafede voterà no. Sulla stessa linea l’ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova

“Italia Viva ha premuto troppo sull’acceleratore, non vi è dubbio alcuno. E sono finiti fuoristrada. Ma oggi non deve prevalere un infantilismo nel segno opposto: basta con tutte queste ordalie anti-renziane. Bisogna rimboccarsi le maniche e rifare i conti con Matteo e i suoi. So gia’ l’obiezione: Conte e Renzi si detestano. Sapete che cosa vi dico? Pazienza. la storia, non solo italiana, e’ piena di politici che si detestavano ma governavano, e bene, insieme”. Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini, in un’intervista a ‘Il Resto del Carlino’, dove si conferma anche convintissimo che non si andrà al voto: “Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura. Di piu’: l’Italia non lo vuole e chi le auspica nel mondo politico in realta’ non ha nemmeno lontanamente voglia di farle. È un teatro che serve solo tatticamente per creare paura e accelerare la soluzione”.

“SONO GENEROSO, MA NON POSSO VOTARE SÌ A BONAFEDE”

“No, per quanto mi sforzi di essere generoso non potrò certo votare a favore”. Anche il senatore Pier Ferdinando Casini dirà ‘no’ alla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede come spiega la Dire (www.dire.it): “Lo ascolterò con attenzione, ma escludo di poter votare a favore. Sulla giustizia l’esecutivo non si è mosso. Aspettiamo ancora la Commissione tecnica sulla prescrizione che aveva promesso il presidente Conte, per non parlare delle intercettazioni i cui abusi continuano a piene mani e della vicenda non chiarita della rivolta nelle carceri”. Ma il sostegno al governo Casini non lo farà mancare: “Non faccio giochetti. Quando ho lasciato Berlusconi, ho affrontato le mie responsabilità da solo, senza sotterfugi. E così farò adesso. Del resto, mi hanno eletto i bolognesi. E i miei concittadini non vogliono crisi“.

BELLANOVA: “DIFFICILE SOSTENERE RELAZIONE BONAFEDE”

Come voterà Iv sulla giustizia? “Valuteremo sulla base della relazione, se si dice oggi che non è pronta si vede che si sta rivedendo qualcosa, noi non decidiamo mai a prescindere. Se le idee sono quelle che Bonafede ha portato avanti in questi anni è difficile che Italia viva possa sostenerla. Noi ascolteremo, quello che lui sa da tempo è che una giustizia giusta per noi non è mai diventare manettari e giustizialisti“. Così Teresa Bellanova a Sky Tg24.