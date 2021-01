Previsioni meteo 24 gennaio: forti piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 gennaio 2021: nuova perturbazione in arrivo sull’Italia accompagnata da forti piogge sulle regioni centro-meridionali

Si chiude con il maltempo un weekend dai connotati fortemente instabili. Sull’Italia infatti continuano a registrarsi condizioni meteo all’insegna dell’instabilità dopo il cedimento dell’anticiclone che in questi ultimi giorni ha lasciato spazio all’arrivo di perturbazioni cariche di pioggia. Sarà così anche nella giornata di oggi con le precipitazioni che insisteranno soprattutto al Centro e al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo piogge su gran parte del Centro-Sud e neve sui rilievi appenninici oltre i mille metri di quota. Per un deciso miglioramento ci sarà da aspettare martedì quando l’anticiclone tornerà a farci compagnia riportando condizioni di stabilità su tutta la Penisola.

Intanto per oggi, domenica 24 2021, al Nord Italia al mattino variabilità asciutta al nord-ovest e nubi più compatte al nord-est con qualche pioggia tra Romagna e Friuli. Al pomeriggio qualche apertura tra Piemonte e Liguria, altrove ancora nuvolosità irregolare e residue piogge sul Triestino. In serata ed in nottata peggiora nuovamente con precipitazioni sparse e neve sull’arco Alpino.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge intense sul versante Tirrenico e neve in Appennino in bassa montagna; più asciutto sui versanti Adriatici. Al pomeriggio piogge su tutti i settori, variabilità asciutta a partire dall’alta Toscana. In serata momentaneo miglioramento sui settori Tirrenici, peggiora nuovamente nella notte. Neve dai 1000 metri.

In Toscana isolate piogge nella giornata sui settori interni, asciutto sui restanti settori con molte nubi; peggioramento atteso tra la sera e la notte con fenomeni estesi all’intera regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge intense su Sardegna, Campania e alta Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni diffuse anche sulle Isole Maggiori e forti nevicate sulla Sila; nuvolosità irregolare sulla Puglia. In serata non sono attese grosse variazioni, ad eccezione di qualche apertura su Sardegna e Sicilia. Neve oltre i 1200 metri.

In Calabria piogge e temporali sparsi nelle ore diurne su gran parte della regione con fenomeni localmente più intensi sul Tirreno, neve fino a 1500 metri sulla Sila. Nessuna variazione attesa in serata.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.