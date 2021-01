Enzo, l’alano che assomiglia a Batman, star del web

Originario di Quebec City, questo super cane ha conquistato quasi 40 mila persone su Instagram grazie al suo look da supereroe. Non solo l’aspetto: anche il carattere di Enzo è protettivo come quello del Cavaliere Oscuro. “E’ molto coraggioso. Gli piace imporsi, abbaiare molto forte e sorvegliare la casa”, ha raccontato il suo proprietario, Danny Lemay, a The Dodo.

Nonostante il suo lato da paladino, Enzo è anche un cane molto affettuoso. Ama giocare con altri cuccioli ed è un grande coccolone.