Due album dei BTS tra i più venduti del 2020

I BTS piazzano due album tra i più venduti del 2020. Primo tra i singoli è, invece, The Weeknd con “Blinding Lights”

I BTS continuano a macinare successi. Il gruppo lascia dietro di sé un 2020 sfavillante e a testimoniarlo sono i dati rilasciati da Nielsen. “Map of the soul: 7” e “Be” sono i due album più venduti al mondo nel 2020. Un risultato da record considerando il fatto che il secondo lavoro è uscito solo lo scorso novembre. Sono 6.519.000 le copie vendute di “Map of the soul” e 3.362.000 quelle “Be”.

BTS (Bangtan Boys) – Map Of The Soul: 7 – 6.519.000 BTS (Bangtan Boys) – BE – 3.362.000 Harry Styles – Fine Line – 3.265.000 Pop Smoke – Shoot For The Stars, Aim For The Moon – 3.260.000 Taylor Swift – Folklore – 3.188.000 The Weeknd – After Hours – 3.174.000 Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – 3.146.000 Post Malone – Hollywood’s Bleeding – 3.004.000 Juice WRLD – Legends Never Die – 2.750.000 Lil Baby – My Turn – 2.571.000

Certo è che i Bangtan Boys sono abituati a numeri da capogiro. Durante il concerto in streaming di Capodanno che ha raccolto numerose star del K-POP erano ben 30 milioni i fan riuniti da 186 paesi nel mondo per vederli sul palco.

I singoli più acquistati

I BTS, però, devono cedere il primato nella classifica dei singoli più venduti. È The Weeknd, infatti, a conquistare la medaglia d’oro con “Blinding lights”. La canzone si conferma vera e propria hit, come suggerisce anche il promo della prossima edizione dei Super Bowl che vedrà lo “Starboy” esibirsi durante l’halftime. L’appuntamento è per il 7 gennaio.

Ecco la classifica completa dei brani più venduti. Oltre a The Weeknd, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), troviamo la hit da record dei Tones and I “Dance Monkey”, Dua Lipa con “Don’t start now” e gli stessi BTS alla settima posizione con “Dynamite”.