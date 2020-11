Dance Monkey canzone più cercata di sempre su Shazam

Shazam svela la classifica dei 100 brani più cercati di sempre: in vetta Tones and I con la sua Dance Monkey

Con oltre 36,6 milioni di ricerche è ‘Dance Monkey’ di Tones and I la canzone più cercata di sempre su Shazam. L’app musicale, acquistata due anni fa da Apple, ha raggiunto il traguardo dei 200 milioni di utenti mensili attivi nel mondo, e per l’occasione ha deciso di rivelare quali sono i 100 brani più ‘shazammati’ dalla sua creazione ad oggi.

Al secondo posto della classifica, fruibile come playlist su Apple Music, ‘Prayer In C’ di Robin Schulz con quasi 27 milioni di ricerche. Chiude il podio ‘Let Her Go’ dei The Passenger con poco meno di 26 milioni.

Ecco la top ten dei brani più cercati su Shazam:

1. ‘Dance Monkey’ di Tones and I (36,6 milioni di ricerche)

2. ‘Prayer In C’ di Robin Schulz (27 milioni)

3. ‘Let Her Go’ dei The Passenger (25 milioni)

4. ‘Wake me up’ di Avicii (23,6 milioni)

5. ‘Lean On’ di Major Lazer Feat. MO e DJ Snake (23,2 milioni)

6. ‘Thinking Out Loud’ di Ed Sheeran (23,18 milioni)

7. ‘Cheap Thrills’ di Sia (23,175 milioni)

8. ‘Somebody That I Used To Know’ di Gotye Feat. Kimbra (23,173 milioni)

9. ‘This Girl’ di Kungs e Cookin’ On 3 Burners (22,96 milioni)

10. ‘Take Me To Church’ di Hozier (22,93 milioni).