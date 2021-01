Lo shop online di Le Creuset nel 2020 fa registrare numeri da record: consigli personalizzati, navigazione coinvolgente e facilità di utilizzo i punti di forza

Crescita a 3 cifre per lo shop online di Le Creuset nel 2020: un incredibile risultato raggiunto grazie alla rinnovata strategia digitale di approccio al consumatore e alla nuova piattaforma di e-commerce introdotta nel corso dell’anno dal marchio francese, leader mondiale nel segmento degli accessori per la cucina di alta qualità.

Consigli personalizzati, navigazione coinvolgente e facilità di utilizzo non bastano per spiegare le più che positive performance dello shop virtuale Le Creuset: è un percorso che parte dal 2015 e che ha visto la costante crescita, anno su anno, delle vendite online e che, complice le restrizioni introdotte per contenere la diffusione della pandemia, nel 2020 hanno visto un numero sempre crescente di clienti su tutto il territorio.

Consegne e resi completamente gratuiti , puntualità delle spedizioni oltre alla possibilità di scaricare ricette e consigli pratici di utilizzo, hanno contribuito al grande successo delle vendite online di Le Creuset.

“Difficile pensare al rapporto tra brand e clienti senza considerare una strategia di marketing e vendita che comprenda il fattore digitale” – afferma Alessandra Maggi Commercial Director Le Creuset Italia – “Nel commercio online nessuno è escluso e le opportunità sono infinite. Lo scorso luglio abbiamo annunciato la nuova struttura del nostro sito e, ora, offriamo una ricca serie di contenuti autentici ed originali in grado di ricreare online l’esperienza di acquisto degli store del marchio. Perché per noi, anche per le vendite online, rimane fondamentale la relazione con i nostri clienti ai quali garantiamo ascolto, dialogo e prossimità.”

La pervasività del web consente di raggiungere ogni angolo d’Europa e dell’Italia. Nel nostro Paese, la risposta è stata più che positiva con particolare concentrazione nelle province di Milano, Roma, Firenze, Bologna, Genova e tutto il Veneto.

Il customer care di Le Creuset, composto da operatori esperti e sempre disponibili, segue il cliente in tutti i passaggi dell’acquisto dalla fase iniziale dispensando consigli per individuare la soluzione più adatta alle esigenze espresse per realizzare al meglio le proprie ricette esattamente come se si recasse in un negozio fisico fino alla soluzione di eventuali problematiche post-vendita valutando ogni richiesta attraverso l’ausilio di specifiche linee guida del marchio.

La crescita esponenziale dell’e-commerce di Le Creuset, conferma che oggi la tecnologia mette chiunque nelle condizioni di sviluppare business online molto profittevoli. Ma un negozio virtuale non è solo una questione di “click”: la personalizzazione, l’esperienza di acquisto, la sicurezza e l’affidabilità sono condizioni imprescindibili per un’attività che ruoti realmente intorno all’acquirente, alla sua unicità, così come garantito quando ci si reca in un negozio fisico.