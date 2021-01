“Vera pelle” è il nuovo album di Nex Cassel

Fuori “Vera pelle”, il nuovo album del rapper veneto Nex Cassel prodotto da St. Luca Spenish con i feat. di Izi, Nitro, DrefGold, Dani Faiv e Quentin40

“Vera Pelle”, il nuovo album di Nex Cassel, esce oggi per RP Music ent con distribuzione Believe: https://backl.ink/143632610. 13 tracce rap con la produzione musicale di St. Luca Spenish e i featuring di Izi, Nitro, DrefGold, Dani Faiv e Quentin40 che danno vita a 5 collaborazioni inedite.

Un disco 100% rap con un suono attuale e un titolo che fa riferimento a storie vere, di vita vissuta, quelle che Nex Cassel predilige. “Vera Pelle” è la continuazione ideale di un percorso iniziato con “Come Dio Comanda” nel 2013 e proseguito con “Rapper Bianco” nel 2016, i due precedenti album solisti realizzati dal rapper veneto.

Così Nex Cassel descrive l’album: “È il più godibile dei miei dischi. Anche se non ci sono melodie o ritornelli altisonanti, è un disco che arriva immediatamente all’ascoltatore. D’accordo con Spenish, ho voluto fare un album di rap moderno che si potesse ascoltare in varie situazioni di vita quotidiana: al chiosco al mare d’estate, a casa di un amico, in macchina, nello studio di tatuaggi ecc”.

“Vera Pelle” è frutto di un anno di intenso lavoro: Nex Cassel e St. Luca Spenish collaborano dal 2013, in questi anni hanno raggiunto una grande sintonia umana e artistica e quando entrano in studio le loro session su un singolo brano durano spesso più giorni perché si immergono totalmente nella musica e ci tengono a curare ogni dettaglio. Dalle session del 2020 sono venute fuori tante tracce e le 13 scelte per far parte del disco hanno varie sfumature ma sono accomunate da una tensione che deriva da un’attitudine hip hop reale. Un disco rap godibile ma senza compromessi.

In tre tracce St. Luca Spenish si è avvalso del contributo di altrettanti producer: Daves The Kid per “Tutto Passa” feat. DrefGold, Stabber per “Slow Food” feat. Nitro e Dr. Cream per “Tiro da tre” feat. Quentin40.

TRACKLIST

01 Giudice E Giuria

02 Serata Lunga

03 Cose Nostre feat. Dani Faiv

04 Ne Voglio Ancora

05 Tutto Passa feat. DrefGold (CO-PROD. Daves The Kid)

06 Vita In Tuta

07 Slow Food feat. Nitro (CO-PROD. Stabber)

08 Ottagono feat. Izi

09 Colla

10 Jesolo

11 Tiro Da Tre feat. Quentin40 (CO-PROD. Dr Cream)

12 Polizia

13 Fino A Giù