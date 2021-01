Test della personalità: cosa vedi al primo sguardo?

Il test della personalità: guarda le immagini sotto e indica cosa vedi. Sono illusioni ottiche che il nostro cervello deve elaborare in pochissimi secondi

Ognuno di noi ha una personalità ricca di mille sfaccettature. Capirci fino in fondo è un’impresa quasi impossibile, ma ci sono alcuni test che attraverso la percezione visiva, provano a dare un aiuto nella consapevolezza di noi stessi.

Si tratta di illusioni ottiche che il nostro cervello deve elaborare in pochissimi secondi, escludendo “al volo” quello che non ritiene necessario, dando la priorità alle cose che ritiene più importanti.

Proprio questa rapida elaborazione può essere un indizio per capire come “percepiamo” il mondo, dandoci una migliore comprensione di noi.

Ora guarda le immagini di seguito e indica di getto, senza pensarci troppo, cosa vedi al primo sguardo.

1.

Se vedi un coccodrillo…

Probabilmente sei qualcuno che tende a guardare il quadro più ampio delle cose. Non ti soffermi sui dettagli, perché non ne vedi l’importanza. Potresti essere una persona molto pratica che vive con prudenza per non correre rischi.

Se vedi una barca…

Dai importanza alle piccole cose, non ti sfugge nulla. Tendi ad essere bizzarro e creativo, più di molti altri. Cerca di non perderti troppo nei dettagli, altrimenti rischi di perdere di vista il quadro generale.

2.

Se vedi un uomo con il binocolo…

Sei una persona molto analitica, ti soffermi sul quadro generale ignorando i piccoli dettagli. Tuttavia, sei in grado di imparare rapidamente dalle lezioni che la vita ti offre.

Se vedi una macchina…

Molto probabilmente significa che ami davvero la libertà. Hai la capacità di metterti in viaggio e partire per un’avventura, conoscere gente e fare nuove amicizie.

3.

Se vedi un coniglio…

Sei molto ponderato, prendi in considerazione tutte le conseguenze di ogni azione. La logica di solito occupa il primo posto nella tua vita.

Se vedi una papera…

Se hai visto una papera al primo sguardo, è possibile che ti lasci governare dagli impulsi emotivi,. Hai spesso rapidi sbalzi d’umore e tendi a prendere decisioni azzardate.

4.

Se vedi prima un leone…

È molto probabile che arrivi sempre alla radice dei problemi, senza temere di affrontare le tue paure più profonde. Dovresti essere una persona molto coraggiosa.

Se vedi prima un uccello…

Hai una personalità creativa e il desiderio di uscire dagli schemi. Hai un approccio leggero verso i problemi, ma non significa che gli eludi: piuttosto, cerchi un altro punto di vista per superarli.

5.

Se vedi prima il muso di un cane…

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), se hai visto prima il muso di un cane, significa che hai analizzato l’immagine in modo normale, da sinistra verso destra. Questo non significa che tu sia una persona ordinaria, ma enfatizza il tuo modo logico di pensare e la tua inclinazione naturale per un’analisi coerente della realtà.

Se vedi prima zampa e coda di un cane…

Se la prima cosa che hai notato è la coda di un cane, probabilmente ti piacciono le decisioni più originali. Ciò non significa che non puoi usare il pensiero logico: ti piace semplicemente applicare un approccio creativo quando cerchi di risolvere un problema.