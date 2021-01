La sede di Roma Metropolitane finisce all’asta

All’asta la sede di Roma Metropolitane: ora la società comunale che si occupa della costruzione delle nuove linee della metro cerca un immobile

La sede di Roma Metropolitane di via Tuscolana è all’asta, a quanto apprende l’agenzia stampa Dire. E la società comunale che si occupa della progettazione delle nuove linee metropolitane romane è alla ricerca di una nuova sede. L’annuncio della ricerca di un compratore per l’immobile attuale, di proprietà di Atac, oltre ad essere stato comunicato ai responsabili aziendali è apparso su una pagina internet in una sezione dedicata alle aste. Secondo indiscrezioni, però, nessuno, fino ad oggi, ha mostrato interesse per l’immobile. Il prezzo di base è 10.625.000 euro.

La situazione del contratto di locazione dell’edificio, spiega la Dire (www.dire.it), era oggetto da tempo di discussioni. Già nel 2019 era emersa la notizia che dopo aver rescisso il contratto di locazione il 31 luglio 2017 la società Roma Metropolitane occupava ‘sine titulo’ l’immobile di via Tuscolana. Questo l’indirizzo esatto dove trovare l’annuncio.