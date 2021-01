Trucchi: Selena Gomez lancia Rare Beauty

Rare Beauty, ecco i nuovi prodotti della linea di Selena Gomez. La collezione di trucchi potrebbe debuttare nei prossimi mesi in Italia

Sono molte le pop star che si sono lanciate nel mondo del beauty. Tra queste, Rihanna, Lady Gaga, Kim Kardashian, Jessica Alba, Madonna, Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore e Selena Gomez. La cantante di Rare ha lanciato nel 2020 la sua prima linea beauty, che prende il nome dal brano: Rare Beauty. Il 2021 è appena cominciato e la pop star si prepara al secondo lancio della collezione di make up Stay Vulnerable, che comprende: un ombretto liquido, blush in crema e un glossy lip balm. Tutti i prodotti sono disponibili in cinque colorazioni differenti. Del lancio fanno parte anche una make up bag, degli sticker e un pennello per occhi.

La filosofia di Rare Beauty pone al centro le persone normali sono, quindi, al centro della linea e per Selena era uno dei valori fondamentali da integrare nella filosofia del brand. “Le persone della mia generazione – ha dichiarato in occasione del lancio della linea – hanno tutta questa pressione per apparire in una certa maniera. Io volevo creare una linea che togliesse un po’ di quella pressione. Uso persone reali nelle compagne”. Inoltre, l’1% di ogni prodotto andrà in un fondo che sarà devoluto alla cura delle malattie mentali.

Per ora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la linea beauty della Gomez non ha ancora fatto il suo ingresso in Italia, ma potrebbe arrivare alla metà di quest’anno per la gioia dei Selenators italiani.