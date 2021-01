Su Fortnite le skin ufficiali di 23 squadre di calcio

Su Fortnite arrivano le skin ufficiali delle squadre di calcio: a disposizione dei giocatori 23 club mondiali e una collaborazione speciale con Pelè

Epic Games dà il calcio d’inizio al 2021 lanciando una nuova serie di skin ufficiali su Fortnite dedicate a 23 club calcistici da tutto il mondo, tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma.

A partire dal 23 gennaio ogni giocatore potrà vestire il suo avatar con la maglia della sua squadra del cuore grazie set “Calcio d’inizio”, i versione maschile e femminile, e partecipare al personale “torneo di calcio” nella modalità creativa di Fortnite.

Inoltre, Epic Games ha anche collaborato con la leggenda del calcio Pelé per portare il suo iconico “Pugno aereo” in Fortnite con una nuova emote, che i giocatori possono ottenere in anticipo partecipando alla Pelé Cup il 20 gennaio.



I club che avranno una skin su Fortnite, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono: