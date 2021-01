Emily Ratajkowski mostra il pancione su Instagram

Emily Ratajkowski è incinta e mostra il pancione su Instagram facendo impazzire i fan: la supermodella presto sarà mamma per la prima volta

Non dovrebbe mancare molto alla nascita del primo figlio di Emily Ratajkowski. La super modella, incinta del marito Sebastian Bear-McClard, ha annunciato la sua dolce attesa lo scorso ottobre, e da allora ha continuato a condividere con i suoi fan lo stato della sua gravidanza. Nelle ultime immagini postate su Instagram, Emily ha posato in bikini di profilo, mostrando l’avanzare del suo splendido pancione.

Non sorprende che i fan siano andati letteralmente in visibilio.

Dopo averla tenuta segreta per diversi mesi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Emily aveva annunciato la sua gravidanza nell’ottobre 2020 con un servizio esclusivo per Vogue. La coppia ha deciso di non svelare il sesso del nascituro.

“Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta- ha raccontato sulle pagine di Vogue- la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.