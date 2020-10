Le foto di Emily Ratajkowski incinta sulla copertina di Vogue

Emily Ratajkowski è incinta del suo primo figlio: le foto della gravidanza della modella sulla copertina della rivista Vogue

Emily Ratajkowski è incinta. La top model lo ha svelato con una lunga intervista rilasciata per Vogue. Ad accompagnare la news un servizio fotografico che mostra la 29enne raggiante. Per lei e il marito Sebastian Bear-McClard si tratta del primo figlio.

Il bambino, di cui la coppia non vuole sapere il sesso, arriva dopo due anni di matrimonio. Emily e Sebastian si sono sposati in gran segreto nel 2018.

“Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta- racconta Emily- la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi – o che cosa – stia crescendo nella mia pancia”.

E il pancione Emily lo mostra negli scatti che accompagnano la cover story di Vogue, come si può vedere nel video di backstage pubblicato dalla modella su Instagram.

Dalle pagine di Vogue, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Emily Ratajkowski ha poi raccontato come sta vivendo questa gravidanza, tenuta segreta per la maggior parte del tempo: “La gravidanza è innatamente solitaria; è qualcosa che una donna fa da sola, all’interno del suo corpo, indipendentemente dalle circostanze. Nonostante abbia un partner amorevole e molte amiche pronte a condividere i dettagli grintosi delle loro gravidanze, alla fine sono solo con il mio corpo in questa esperienza”.