Halsey lancia la sua prima linea di make up

Halsey lancia “about-face”, la sua prima linea di make up: dal 25 gennaio sarà possibile acquistare i prodotti pensati per tutti i tipi di viso

Dopo Rihanna, Selena Gomez e Millie Bobbie Brown anche Halsey si butta nel mondo del make up e lancia la sua prima linea di prodotti per il viso, la about-face. Una collezione nata per valorizzare tutti i tipi di incarnato.

Nella natura del brand, infatti, la voglia di regalare trucchi che non si conformino agli standard tradizionali ma che sappiano dare risalto a ogni personalità in un’esperienza che non è soltanto di trucco ma anche e soprattutto di self empowerment.

Nella collezione, ispirata alla musica e all’arte, tre rami di prodotti: Light Lock, Matte e Shadowstick. Visitando il sito è possibile scegliere tra rossetti, ombretti, illuminanti, blush e non solo, tutti confezionati con un packaging accattivante dalle linee semplici e futuristiche allo stesso tempo. Gli ordini, con spedizioni in tutto il mondo, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) partiranno dal 25 gennaio.