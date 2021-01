Fibrosi cistica: al via il bando “Una Cura per tutti”

Fibrosi cistica, al via il bando di ricerca “Una Cura per tutti”: le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 15 febbraio 2021

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Onlus) ha pubblicato nei giorni scorsi il bando per concorrere all’assegnazione di grant per condurre progetti di ricerca orientati a contribuire alla soluzione dei molti problemi ancora aperti per le persone con fibrosi cistica. Il motto del bando, “Una Cura per tutti”, è l’obiettivo generale su cui si concentrerà nello specifico l’impegno di ricerca FFC nel prossimo triennio.

Particolare rilievo verrà dato alle proposte aperte al possibile trattamento di mutazioni nel gene CFTR che non rispondono alla terapia con i correnti modulatori della proteina CFTR. Le indicazioni del bando per i progetti di ricerca FFC 2021 sono consultabili qui.

Uno speciale incentivo viene rivolto alle iniziative di ricerca che coinvolgano più direttamente l’ambito clinico. Il bando è indirizzato all’intera comunità scientifica italiana, attiva nella ricerca di base e nella ricerca clinica, ma è auspicata una qualificata collaborazione con ricercatori di altre nazionalità.

La presentazione delle domande scadrà improrogabilmente il 15 febbraio 2021. Per l’iscrizione al bando è sufficiente recarsi all’apposita pagina web.

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Onlus) promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati di fibrosi cistica e sconfiggere definitivamente la malattia. Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) come ente promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, FFC Onlus si avvale di una rete di circa 1.000 ricercatori e del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di sostegno distribuiti in tutte le Regioni italiane, con 10.000 volontari che raccolgono fondi e fanno informazione sulla malattia. La Fondazione si prefigge tre obiettivi: promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla fibrosi cistica; formare giovani ricercatori e personale sanitario; diffondere la conoscenza della malattia tra la popolazione.