Romeo Beckham sulla copertina di Vogue L’Uomo

Romeo Beckham ha fatto gol. Il figlio della celebre coppia David e Victoria ha posato per Vogue L’Uomo, conquistando la sua prima copertina in assoluto come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Non sono mancati gli apprezzamenti dei suoi genitori, che sui social si sono complimentati pubblicamente per il traguardo raggiunto dal loro secondogenito.

Da poco 18enne, Romeo ha ereditato le passioni dei suoi genitori (oltre che il loro fascino), quella per la moda e quella per il calcio.

Il secondogenito di casa Beckham è anche un rubacuori. Dopo un vociferato flirt avuto con la giovane attrice di Strenger Things, Milly Bobbie Brown (mai confermato), da circa un anno è legato alla modella 17enne Mia Regan, alla quale non manca mai di dichiarare continuamente il suo amore su Instagram.