Previsioni meteo 18 gennaio: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 gennaio 2021: sull’Italia torna l’anticiclone, tempo più stabile. Nevicate e piogge residue al Centro-Sud

Dopo un weekend invernale con freddo e neve a bassa quota al Centro-Sud le condizioni meteo sull’Italia sono in evoluzione. Dalla giornata di oggi infatti l’anticiclone riprenderà la scena regalando tempo stabile e temperature in graduale aumento nei prossimi giorni. In questo inizio di settimana potremo avere piogge e nevicate residue, nella prima parte della giornata, sulle zone interne appenniniche e al meridione mentre sul resto della Penisola il clima sarà asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo rimarrà in prevalenza stabile nella prima parte della settimana, ad eccezione della Puglia e della Basilicata dove saranno possibili altre piogge. All’orizzonte si intravede poi un peggioramento a partire da giovedì con piogge diffuse al Nord e al Centro, in particolare sul versante tirrenico.

Intanto per oggi, lunedì 18 gennaio 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma senza fenomeni associati, maggiori schiarite al Nord-Ovest con locali foschie sulle pianure. Al pomeriggio tempo stabile e soleggiato ovunque salvo della nuvolosità irregolare sui settori alpini ma senza fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare sui settori adriatici ma senza fenomeni di rilievo associati, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi sui settori tirrenici, addensamenti sulle regioni adriatiche ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia con neve a bassa quota, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia e Sicilia orientale, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata residue piogge sulla Sicilia, nuvolosità irregolare alternata a schiarite altrove ma con tempo stabile. Neve oltre i 200-300 metri.

Temperature minime in lieve calo e massime in stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.