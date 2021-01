Previsioni meteo 17 gennaio: neve a quote collinari al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 17 gennaio 2021: giornata invernale sull’Italia con neve a quote collinari sulle regioni centrali e Appennino meridionale

Un’ondata di freddo ha investito in queste ore l’Italia dove si registrano condizioni meteo tipicamente invernali. Le temperature, che nella giornata di ieri sono calate bruscamente lungo tutto lo Stivale, anche nella giornata di oggi subiranno un’ulteriore flessione. Il tempo risulterà instabile su quasi tutto il Centro e il Sud, Isole maggiori comprese, con piogge e neve a quote collinari. Clima più asciutto solo al Nord-Ovest.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS dopo il passaggio perturbato di oggi nella prima parte della prossima settimana il tempo sarà in prevalenza stabile ad eccezione della Puglia e della Basilicata. Trova invece conferme un peggioramento a partire da giovedì con piogge diffuse al Nord e al Centro, in particolare sul versante tirrenico.

Intanto per oggi, domenica 17 gennaio 2021, al Nord Italia nuvole irregolari su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo qualche fenomeno sulla Liguria, Appennino e Alpi. Al pomeriggio tempo stabile ovunque eccetto in Liguria ed Emilia Romagna con deboli fenomeni. In serata residue precipitazioni sulla Liguria di Levante, asciutto altrove ma con molte nubi. Neve in Appennino fino a quote molto basse.

Al Centro al mattino tempo in prevalenza instabile con deboli precipitazioni eccetto lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio molte nubi su tutte le regioni con piogge e nevicate diffuse su tutte le regioni. In serata nuvolosità compatta con fenomeni associati su tutte le regioni eccetto in Toscana. Neve dai 200-500 metri di quota.

In Toscana instabilità diffusa nella giornata con piogge estese su tutti i settori nelle ore diurne e neve fino a 200-500 metri di quota. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto eccetto in Sardegna con precipitazioni sparse. Al pomeriggio peggioramento in arrivo con delle precipitazioni in arrivo eccetto su Puglia e Molise. In serata condizioni di maltempo invernale con piogge e nevicate fino a quote molto basse.

In Calabria molte nubi al mattino su tutti i settori, piogge nel pomeriggio con neve fino a 600 metri di quota. Peggiora in serata con fenomeni sempre più intensi.

Temperature minime e massime stazionarie o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.