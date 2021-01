Governo: Mastella chiude la caccia ai responsabili

Dopo la litigata social con Calenda, Clemente Mastella fa un passo indietro e abbandona la caccia ai responsabili. Intanto Italia Viva perde un deputato

“Io non sono ne’ pilastro, ne’ costruttore, su questa crisi sono molto diffidente“. Lo dice Clemente Mastella a Tgcom24. “Al momento – aggiunge il sindaco di Benevento come riferisce la Dire (www.dire.it) – mi chiamo fuori perche’, dopo aver cercato di dare consigli su come risolvere la crisi, sono stato attaccato sul personale”.

All’orizzonte Mastella vede piu’ “un Conte ter con un rimpasto e un rientro di Italia Viva che un governo Conte sostenuto da un’altra maggioranza con l’ingresso di responsabili”.

Vito De Filippo lascia Italia Viva e torna nel Pd

Prime crepe dentro Italia Viva dopo il muro eretto da M5s e Pd contro il rientro di Matteo Renzi in maggioranza. Il deputato Vito De Filippo, eletto nella lista del Pd e poi transitato nel gruppo di Italia Viva, ha infatti annunciato la sua scelta di ritornare con i dem e confermare la fiducia al governo Conte.

“A Vito De Filippo che torna nel gruppo Pd un caldo bentornato. Votare la fiducia al governo ritenendo la crisi una scelta sbagliata e contraria agli interessi del Paese e’ decisione che apprezziamo e siamo sicuri che il suo rinnovato impegno nel Pd sara’ un contributo importante per la nostra azione”. Cosi’ il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.