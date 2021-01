“Delta” nuovo album della Compagnia Musicale Brema

Online su tutte le piattaforme digitali “Delta”, il nuovo album della band piemontese Compagnia Musicale Brema

La Tortonia Records, etichetta Italiana indipendente, annuncia l’uscita dell’EP “DELTA” della band Piemontese “Compagnia musicale Brema”. Il Lavoro è disponibile su tutti i principali Stores e servizi di streaming.

Il progetto è un breve concept album inerente al blues, alle sue origini africane e alle sue leggende più oscure. L’EP stato è stato composto e in parte registrato durante il primo periodo di lock-down dovuto all’epidemia di COVID-19 e la drammaticità del momento storico è rintracciabile nei testi e nella cupezza delle musiche che compongono il lavoro. Ciò che ne risulta è un rock alternativo post-moderno che però affonda le radici sonore e testuali nella tradizione del blues del Mississippi e dell’Africa tribale. L’alone che pervade l’EP è caratterizzato da un forte impatto emotivo e da un senso di apocalisse imminente.

Il lavoro è stato registrato , missato e masterizzato presso i Tortonia Studio Di Poirino(TO.)

L’uscita è accompagnata da un video promozionale per il singolo La bufera (John Lee Hooker).

Tracklist “DELTA”

1) Regina d’Africa

2) Terra fiume blues (Blind Willie Johnson)

3) Il diavolo al bivio (Robert Johnson)

4) La bufera (John Lee Hooker)

La band piemontese

I CMB si formano nel 2017 in provincia di Cuneo e propongono brani originali di ispirazione eterogenea, fortemente connotati dalle influenze del blues seminale, arricchito e completato dalle successive esperienze di rock alternativo. Il risultato è un compendio di sonorità di varia matrice che adotta volentieri soluzioni anche distorte e dirette.

Le tematiche dei testi, scritti in italiano, trattano argomenti caratterizzati talvolta da una vena intimista e filosofica, altre volte improntate alla rielaborazione di miti, leggende, superstizioni, credenze religiose che possono sfociare in immagini cupe e apocalittiche.

Nel gennaio 2020 la CMB firma un contratto con la Tortonia Records per la distribuzione dei propri dischi e realizza l’Ep Delta.

Formazione:

Alessandro Fabro -Voce / chitarra acustica ,elettrica

Andrea Cornaglia – Basso

Mauro Ambrassa – Batteria/percussioni

Contatti:

https://www.youtube.com/watch?v=qs23R8J6_4s