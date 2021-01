Attori Netflix pazzi per la linea The North Face X Gucci

Esclusiva e desiderata: TheNorthFace X Gucci è pazzesca! L’alta moda, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si incontra con lo ‘spirito selvaggio’ dell’avventura. Gucci ha lanciato la collaborazione con The North Face, nata dalla voglia di celebrare l’esplorazione. Che si tratti di una vera e propria esplorazione di luoghi e culture o più metaforicamente delle avventure, incoraggiate dal direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, la maison si rivolge da sempre ai curiosi, proponendo i propri capi come strumento per incoraggiare chi li indossa a esplorare nuovi territori.

Questa speciale collezione, attenta all’ecosostenibilità, per uomo e donna include capi di abbigliamento, accessori, valigeria e calzature, oltre ad articoli più insoliti, legati al mondo outdoor di The North Face, quali tende da campeggio e sacchi a pelo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA COLLEZIONE

Ecco gli attori di Netflix che vestono #TheNorthFaceXGucci:

ALESSANDRO BORGHI DI ‘SUBURRA – LA SERIE’

LORENZO ZURZOLO DI ‘BABY’ E ‘SOTTO IL SOLE DI RICCIONE’