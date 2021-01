Nuovo rompicapo: prova a trovare il 2021

Rompicapo dell’anno nuovo: riesci a trovare il 2021? Prova a battere il record di 30 secondi, la soluzione al gioco è in fondo alla pagina

Anno nuovo, rompicapo nuovo. Per festeggiare la fine del 2020, il fumettista ungherese Gergely Dudas, meglio noto come Dudolf, è tornato a farci scervellare con un nuovo giochino. Riesci a trovare il 2021? Questa volta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’impresa è meno ardua del solito, ma prova a battere il record di 30 secondi!

(SOLUZIONE IN FONDO ALLA PAGINA)

.

.

.