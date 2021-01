Manga: Yu degli spettri diventa una serie live action

Netflix ha annunciato la produzione di Yu Yu Hakusho, una serie live action tratta dal leggendario manga Yu degli spettri

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento del mondo, ha annunciato la produzione di una serie live action tratta dal leggendario manga Yu degli spettri.

Originariamente pubblicato dal 1990 per quattro anni sul Weekly Shonen Jump (edito da Shueisha all’interno della collana Jump Comics), Yu degli spettri è stato poi adattato diventando una serie anime andata in onda in Giappone tra il 1992 e il 1995. I personaggi pittoreschi e graziosi di questa serie fantasy di avventura affrontano numerose sfide in un’ambientazione che spazia tra il mondo degli umani e quelli abitati da spiriti e demoni. Pur essendosi conclusa oltre 25 anni fa, la serie manga fa ancora parlare di sé tra i fan. Yu degli spettri è un manga leggendario che ha incantato ragazzi e ragazze negli anni ’90 e ora diventerà una serie live action originale Netflix con una portata senza precedenti.

Protagonista della storia è Yusuke Urameshi, un liceale che trascorre il tempo passando da una rissa all’altra. Un giorno però muore nel tentativo di proteggere un bambino durante un incidente. Mentre deve affrontare la vista dall’alto del proprio cadavere, una donna di nome Botan, sedicente guida del mondo dell’aldilà, gli comunica la cruda realtà dei fatti: nessuno si aspettava che un teppista come Yusuke perisse compiendo un gesto di bontà e per lui non c’è posto né in paradiso né all’inferno. Così gli viene data la possibilità di ritornare in vita e dopo aver superato una prova diventa un detective del mondo spirituale, restando da subito implicato in un mistero che coinvolge l’universo degli umani, dei demoni e degli spiriti.

La serie originale Netflix Yu Yu Hakusho sarà disponibile in tutto il mondo solo su Netflix.