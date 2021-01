Ginger: il gatto che ama la neve è una star sui social

I suoi attuali genitori umani, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo hanno trovato fuori dalla porta della loro casa e hanno deciso di prenderlo con sé. Non si sa nulla del suo passato. Secondo i suoi proprietari potrebbe essere stato abbandonato, “Sembrava un gatto di casa che non sapeva come sopravvivere fuori”, hanno raccontato a BoredPanda. Dopo una lunga ricerca per individuare la sua famiglia d’origine hanno infine deciso di prenderlo con sé.

Oggi Ginger ha ritrovato il tepore di una casa calda, ma le vecchie abitudini non se ne sono andate. Ama scorrazzare fuori, nonostante le rigide temperature, e giocare e rotolarsi nella neve.

Ovviamente ha una pagina Instagram, seguita da oltre 50mila follower, dove i suoi attuali proprietari condividono scatti mozzafiato che testimoniano la sua straordinaria bellezza.