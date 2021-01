Covid: Speranza blocca i voli dal Brasile

Emergenza Covid: il ministro della Salute Speranza firma un’ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e diretti in Italia

“Firmato ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi e’ transitato. Chiunque si trovi gia’ in Italia, in provenienza da quel territorio, e’ tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”. Roberto Speranza, ministro della Salute, lo scrive su Twitter come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

La situazione nel Paese sudamericano

Come si legge sul sito ViaggiareSicuri anche in Brasile e le autorità locali, al fine di contrastare la diffusione dei contagi, hanno introdotto misure restrittive.

Dal 3 luglio il Presidente Bolsonaro ha disposto l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine in tutto il Paese, per circolare nelle vie pubbliche, a bordo dei mezzi di trasporto pubblico e collettivo (Uber e simili) e nelle prigioni. L’uso non sarà obbligatorio negli uffici di organi pubblici, in esercizi commerciali e stabilimenti industriali, luoghi di culto e di insegnamento ed altri luoghi chiusi ove vi possa essere una concentrazione di persone.

Poiché, tuttavia, analogamente ad altre disposizioni, è riconosciuta a stati e municipi l’autonomia per elaborare norme supplementari, ciascuno dei 27 stati brasiliani ha adottato misure di contrasto differenti, peraltro suscettibili di continue variazioni in considerazione dell’evolversi della pandemia.

Pertanto, per informazioni aggiornate e dettagliate sulle misure di contenimento della pandemia adottate da stati e municipi, ViaggiareSicuri raccomanda di entrare in contatto con il Consolato italiano competente per territorio.

I contatti della Rete consolare italiana operante in Brasile sono disponibili alla pagina https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/ambasciata/la_rete_consolare/la-rete-consolare.html.

Emergenza in Amazzonia: Venezuela invia ossigeno

Il governo venezuelano inviera’ “immediatamente” ossigeno per uso medico nello Stato brasiliano di Amazonas, nel tentativo di aiutare le autorita’ locali a far fronte alla scarsita’ del prodotto nel pieno di una seconda ondata di contagi da Covid-19 che si sta registrando in questi giorni. A darne notizia e’ il ministro degli Esteri di Caracas, Jorge Arreaza, che ha riferito tramite i social di aver ricevuto l’indicazione direttamente dal presidente Nicolas Maduro. Il dirigente venezuelano, ha reso noto di aver gia’ parlato con il governatore dello Stato, Wilson Lima, e di aver gia’ preparato il materiale.

“Solidarieta’ latinoamericana prima di tutto” ha chiosato Arreaza, forse alludendo anche alla complessa relazione con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, notoriamente contrario al governo di orientamento socialista di Maduro. Lo Stato di Amazonas, oltre 1,5 milioni di chilometri quadrati nel pieno dell’omonima foresta, la piu’ grande del mondo, sta affrontando una fase di emergenza dovuta al rapido propagarsi del contagio e alla contemporanea scarsita’ di ossigeno negli ospedali: questo elemento e’ infatti fondamentale per assistere i malati piu’ gravi di Covid-19.

Il presidente del sindacato dei medici locali, Mário Vianna, ha definito la situazione “terribile” e ha detto che “l’invio di ossigeno in assetto di guerra” servira’ a salvare vite. Secondo il governatore Lima, si legge sul portale d’informazione Brasil de Fato, la richiesta dell’elemento e’ aumentata del 130 per cento rispetto ad aprile, nel pieno della prima ondata di contagi.

Proprio durante questa fase Amazonas era gia’ stata una delle aree piu’ colpite al mondo. A peggiorare la propagazione del virus in questa seconda ondata potrebbe anche essere una nuova variante dell’agente patogeno, definita “amazzonica”, rilevata per la prima volta in Giappone in un gruppo di visitatori provenienti dallo Stato.

BRASILE, MSF: OSPEDALI PIENI IN AMAZZONIA E OSSIGENO INSUFFICIENTE

“Team di Medici Senza Frontiere (MSF) a Tefe’ e São Gabriel da Cachoeira, citta’ rurali dell’Amazzonia brasiliana, stanno riscontrando un forte incremento di malati di CoViD-19. Per far fronte a questa situazione, MSF sta cercando in queste ore soluzioni e valutando come poter continuare a supportare il sistema sanitario locale“. Cosi’ una nota MSF.

“L’intero stato di Amazonas e’ in crisi. Gran parte dei malati gravi di Covid-19 vengono trasferiti nella capitale, Manaus, dove gli ospedali sono pieni. Questa situazione potrebbe causare ulteriori morti nei prossimi giorni”, segnala MSF. “Se la situazione peggiora, l’apporto di ossigeno a Tefe’ durera’ solo un paio di giorni e il 60% dei pazienti ricoverati ne ha bisogno. Una percentuale in aumento rispetto alla settimana precedente in cui solo il 30% dei malati necessitava di ossigeno- avverte MSF- Inoltre, altri stati del nord del Brasile, come il Roraima, dipendono dalla produzione di ossigeno di Manaus. Il rischio e’ che le scorte potrebbero esaurirsi e che anche altri stati potrebbero subire la stessa terribile situazione che sta affrontando la capitale dello stato di Amazonas”.

MSF “sta cercando soluzioni per salvare vite umane. Team MSF inoltre stanno distribuendo mascherine e invitando le persone a seguire le linee guida per contrastare il CoViD-19”, conclude la nota.