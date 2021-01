Arlo il ragazzo alligatore debutta nel 2021

Arlo il ragazzo alligatore esordirà nel 2021 su Netflix e sarà seguito da una serie per bambini e famiglie in tutto il mondo

Netflix annuncia il nuovo musical d’animazione in 2D Arlo il ragazzo alligatore e la serie I ❤️️ Arlo ideati da Ryan Crego (Home – Le avventure di Tip e Oh, Il gatto con gli stivali, Shrek e vissero felici e contenti). Il musical d’animazione, seguito da una serie di 20 episodi di 11 minuti ciascuno, esordirà in tutto il mondo nel 2021.

Il film Arlo il ragazzo alligatore racconta la storia del percorso di Arlo, dal momento in cui incontra un gruppo di disadattati che diventeranno la sua nuova famiglia. Dopo l’arrivo a New York, le avventure continuano nella serie I ❤ ️️Arlo, che prende le mosse nel momento in cui il protagonista e la sua nuova banda si installano in un quartiere abbandonato lungo il mare e ne promuovono la rinascita.

Il cast di voci originale per il film e la serie vede il cantante e concorrente di American Idol Michael J. Woodard, la musicista candidata ai Grammy Mary Lambert (cantante e cantautrice di “Same Love”), oltre a Michael “Flea” Balzary dei Red Hot Chili Peppers, Annie Potts (Toy Story), Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente), Brett Gelman (Stranger Things), Jonathan Van Ness (Queer Eye), Haley Tju (Trinkets), Jennifer Coolidge (2 Broke Girls) e infine Vincent Rodriguez III (Crazy Ex-Girlfriend).

Ryan Crego (Home – Le avventure di Tip e Oh, Il gatto con gli stivali, Shrek e vissero felici e contenti) farà da produttore esecutivo e regista per il film, oltre che da produttore esecutivo e showrunner per la serie. Blake Lemons (Home – Le avventure di Tip e Oh, Sanjay and Craig) è supervisore alla produzione del film e coproduttore esecutivo della serie. La musica originale di entrambe le produzioni è stata composta da Alex Geringas (Trolls, Home) con canzoni originali di Crego e Geringas.

“La storia di Arlo e dei suoi amici mi accompagna da circa un decennio e sono davvero felice di avere finalmente l’opportunità di condividere questo percorso musicale con il mondo intero. Arlo è un personaggio che trabocca di speranza e positività, anche quando tutto sembra andare male. Questo senso di gioia e ottimismo traspare in ogni canzone del film e della serie. Non vedo l’ora che il pubblico mondiale possa mettersi a cantare con Arlo” afferma.