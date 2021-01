Zayn online con il video di “Vibez”

“Vibez” è su YouTube: guarda il video del singolo di Zayn a metà tra animazione e realtà. Oggi esce anche il disco “Nobody is listening”

A metà tra animazione e realtà e l’inconfondibile voce di Zayn. L’artista è tornato su YouTube con il video ufficiale di Vibez – in cui l’artista è tornato biondo platino – il singolo pubblicato a sorpresa nelle ultime ore. Il brano arriva dopo l’apripista ‘Better‘ e anticipa il disco ‘Nobody is listening‘, che arriverà il 15 gennaio.

Undici, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le tracce che Zayn ha completato in questi mesi dettati dalla pandemia, mentre aspettava di diventare padre della sua primogenita avuta da Gigi Hadid. Oltre al video ufficiale di Vibez è stata rilasciata la tracklist di ‘Nobody is listening‘, che vanta le collaborazioni con Syd e Devlin.

1. Calamity

2. Better

3. Outside

4. Vibez

5. When Love’s Around (feat.Syd)

6. Connexion

7. Sweat

8. Unfuckitable

9. Windowsill feat. Devlin

10. Tightrope

11. River Road