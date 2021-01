Tragica Dakar: morto il motociclista Pierre Cherpin

Tragedia alla Dakar: morto il motociclista francese Pierre Cherpin. Era in coma dopo la caduta il 10 gennaio alla settima tappa

Tragedia alla Dakar 2021. Il motociclista francese Pierre Cherpin, caduto alla settima tappa del raid, il 10 gennaio, è deceduto dopo il coma indotto. È morto durante il trasferimento in aereo tra Jeddah e la Francia, a causa delle ferite riportate nella caduta durante la tappa Ha’il – Sakaka, al chilometro 178.

I soccorsi, giunti sul luogo dell’incidente, lo avevano raggiunto mentre era privo di sensi. Trasportato all’ospedale di Sakaka, il quadro clinico era stato subito preoccupante: trauma cranico grave e perdita di conoscenza. Operato d’urgenza in neurochirurgia, era stato mantenuto in coma artificiale e da allora era rimasto stabile. Da qui, il trasporto in aereo sanitario da Sakara all’ospedale di Jeddah e poi il tentativo di trasferimento verso la Francia, destinazione l’ospedale di Lille.

Fino alla sesta tappa, ricorda la Dire (www.dire.it), Cherpin era al 77esimo posto in classifica. Il suo obiettivo non era la vittoria: “Sono un dilettante, non vado per vincere- aveva detto a proposito della sua partecipazione al raid- ma per scoprire paesaggi che non avrei avuto l’occasione di vedere”. La sua scomparsa arriva a 16 anni di distanza da quella di Fabrizio Meoni, il motociclista italiano morto a 48 anni dopo una caduta durante la Parigi-Dakar, nel 2005.