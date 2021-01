The Unlikely Murderer racconta l’omicidio Palme

Su Netflix la miniserie The Unlikely Murderer che racconta l’assassinio di Olof Palme, morto l’1 marzo 1986

Netflix ha annunciato The Unlikely Murderer, una miniserie in cinque parti tratta dal libro di successo di Thomas Pettersson pubblicato nel 2018.

Questa serie drammatica svedese è una libera interpretazione di come Stig Engström, il grafico individuato come il probabile assassino del primo ministro svedese Olof Palme, sia riuscito a eludere la giustizia fino alla morte, con un misto di audacia, fortuna e la perplessità delle forze dell’ordine. Cosa sappiamo di Stig Engström? Com’è potuto sfuggire alla polizia che gli era alle calcagna? L’omicidio non era stato pianificato con cura, Engström ha fatto errori su errori fin dall’inizio e quasi nessuno ha creduto all’alibi che aveva fornito per la fatidica notte del 1986 a Stoccolma.

Robert Gustafsson (Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, Det som göms i snö), uno dei più amati comici e attori svedesi, reciterà nel ruolo di Stig Engström a fianco di Eva Melander, Mikael Persbrandt e Peter Andersson.

Tra gli altri membri del cast vi sono Joel Spira, Emil Almén, Shanti Roney, Torkel Petersson, Henrik Norlén, Lia Boysen, Magnus Krepper, Björn Bengtsson, Peter Viitanen e Cilla Thorell.

La sceneggiatura è affidata a Wilhelm Behrman e Niklas Rockström (Califfato, Before we Die), mentre Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiter’s Legacy) è la regista concettuale. La serie in lingua svedese sarà prodotta da FLX, che ha firmato le serie originali Netflix Quicksand e Love & Anarchy.

Robert Gustafsson ha dichiarato: “Interpretare Stig Engström sullo schermo è una sfida entusiasmante e una grande responsabilità, ma è anche terapeutico. Ero nel cinema in cui si trovava Olof Palme la sera dell’omicidio, perciò questo caso è sempre stato per me come una ferita che non si rimargina. Non sono il solo a pensarla così. La teoria della colpevolezza di Engström è la più logica ed è stata confermata dalle ultime indagini compiute sul caso. È anche quella in cui credo. Ora avrò la possibilità di capire l’evento ed esaminare la personalità di Stig Engström. Questa storia avvincente e tragica ha avuto un grosso impatto sulla Svezia e sui suoi abitanti. La serie mostra il lavoro insufficiente svolto dalla polizia durante l’inchiesta negli anni ’80 e ’90. Stig Engström è molto diverso da me come persona, cosa che ha reso questo ruolo interessante e complesso. Credo che questa interpretazione mi aiuterà a trovare un po’ di pace interiore in relazione a questi eventi”.

Tesha Crawford, Director Nordics Original Series di Netflix, ha commentato: “Da oltre 34 anni questo caso complesso e avvincente incuriosisce molte persone in Svezia e nel mondo. Siamo felici di poter portare sugli schermi il libro di Thomas Pettersson, in collaborazione con il nostro partner di vecchia data FLX. Abbiamo un team creativo di grande talento, con Charlotte nel ruolo di regista concettuale e la sceneggiatura nelle mani di Wilhelm e Niklas. Non vedo l’ora di presentare questa serie svedese a tutto il mondo”.

Charlotte Brändström ha dichiarato: “Certi eventi definiscono la storia di una nazione, perché cambiano permanentemente le percezioni e la traiettoria del paese. Ricordo bene l’immenso trauma provato a livello nazionale in seguito all’assassinio di Olof Palme nel febbraio del 1986, è stato un duro colpo che non è mai passato. Ho subito accettato con entusiasmo la proposta di tornare in Svezia per dirigere i primi due episodi di The Unlikely Murderer. La serie offre un approfondito studio psicologico del personaggio e formula un’ipotesi precisa e credibile sul più probabile omicida di Palme, ucciso in una nevosa notte invernale mentre tornava a casa a piedi dopo l’uscita da un cinema nel centro di Stoccolma. Il fatto stesso che il capo del governo svedese potesse all’epoca vivere come un cittadino qualsiasi evitando auto con autista e guardie del corpo e affidandosi ai trasporti pubblici è testimonianza di un’innocenza ormai persa nella nostra vita nazionale.

Come si diventa assassini e come si arriva a uccidere un primo ministro? Com’è riuscita questa figura triste e solipsistica a evitare la cattura da parte della polizia? La nostra serie cerca di dare una risposta a queste domande, facendo certe congetture. Si tratta di un tentativo avvincente e psicologicamente intenso di risolvere un crimine che ha sconvolto una democrazia sociale profondamente fiera di essere stabile e pacifica. È possibile che l’omicidio di Olof Palme, il più grande mistero della storia svedese, abbia una spiegazione sorprendentemente semplice?”

Tratto dal libro The Unlikely Murderer di Thomas Pettersson

Sceneggiatori: Wilhelm Behrman e Niklas Rockström (Califfato, Before we Die)

Registi: Charlotte Brändström (regista concettuale) e Simon Kaijser (Don’t Ever Wipe Tears Without Gloves, Before we Die, Doppia colpa)

Produttrici: Fatima Varhos e Frida Asp / FLX

Produttore esecutivo: Pontus Edgren / FLX

The Unlikely Murderer esordirà su Netflix nel 2021.

www.netflix.com/theunlikelymurderer