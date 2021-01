Dalla Boscono alla Leotta: le possibili co-conduttrici di Sanremo

Festival di Sanremo 2021: da Mariacarla Boscono a Diletta Leotta, da Georgina Rodriguez a Miriam Leone ecco chi potremmo vedere nelle vesti di co-conduttrici

La 71esima edizione del Festival di Sanremo, che dovrebbe svolgersi dal 2 al 6 marzo, sta pian piano scaldando i motori per una kermesse che, come ha sottolineato il conduttore Amadeus, sarà all’insegna della rinascita.

Dopo l’annuncio dei 26 Big in gara e la presenza sul palco del Teatro Ariston di Fiorello, Achille Lauro, Elodie e Zlatan Ibrahimovic come co-conduttori, il settimanale Chi ha svelato i nomi di alcune co-conduttrici che potrebbero affiancare Amadeus durante le cinque serate. Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e direttore artistico della macchina sanremese, Vanessa Incontrada, Miriam Leone (che vedremo prossimamente al cinema nella tuta nera di Eva Kant in Diabolik dei Manetti bros.), Matilde Gioli e la top model Mariacarla Boscono, ex fidanzata di Ghali. Inoltre, potrebbero ritornare Diletta Leotta e Georgina Rodriguez.

Altri rumor, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), riguardano la nave anti-Covid che dovrebbe ospitare il pubblico di Sanremo. Su Fanpage si legge che “Mentre si continua a parlare degli aspetti burocratici relativi alla gestione del pubblico da portare all’Ariston – è ancora in piedi l’ipotesi di una nave da crociera per creare una bolla anti-Covid – e parallelamente agli aspetti burocratici, con un incontro tra la Rai e i commercianti della città per pianificare l’accoglienza, si parla anche e soprattutto dell’aspetto artistico e il cast che caratterizzerà la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021“.