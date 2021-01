Alice in Borderland: la seconda stagione si farà

“Alice In Borderland” rinnovata per una seconda stagione: dall’incrocio alla tigre, ecco 10 curiosità sulla serie Netflix

Come si girano delle scene all’incrocio di Shibuya completamente vuoto nonostante sia uno dei luoghi più affollati al mondo? Come si filma una pantera che corre nel cuore di Tokyo?

Un gamer e due amici entrano in un bagno pubblico a Tokyo. Quando ne escono, la città è deserta e devono superare alcune prove per sopravvivere. La serie Netflix Alice in Borderland, tratta dall’acclamato manga omonimo di fantascienza, ha trovato un seguito immediato in tutto il mondo diventando il titolo live action originale giapponese più popolare del momento su Netflix. Ma non è tutto: la serie è stata appena rinnovata per una seconda stagione.

Ma in attesa di un altra tornata di giochi per la sopravvivenza, ecco alcune interessanti curiosità sulla prima stagione: